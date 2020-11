I due pugili si sfideranno per il titolo italiano dei pesi gallo

La Boxe Loreni ha organizzato una grande serata di pugilato il 5 dicembre al Palasport di Maclodio (BS), il match clou vedrà Picardi vs Conselmo contendersi il titolo italiano dei pesi gallo.

Il siciliano Gianluca Conselmo (6-1), 26 anni campione italiano nei dilettanti sfiderà il campione in carica Vincenzo Picardi (2-0,1KO),37 anni figlio dell’ex campione italiano Antonio; il pugile napoletano appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, ha avuto una lunga carriera dilettantistica; lo ha visto infatti conquistare cinque volte il titolo italiano, un bronzo ai Campionati Mondiali di Chicago 2007, una medaglia di bronzo all’AIBA World Cup Mosca 2008, un bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 nei pesi mosca, un bronzo ai XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, infine Vincenzo, passando al professionismo, si è laureato campione italiano dei pesi gallo battendo in appena quattro riprese l’altro contendente al titolo Antonio Pio Nettuno a dicembre del 2019. Picardi in quell’occasione aveva esternato tutta la sua felicità dichiarando: “A 36 anni mi sono regalato una seconda giovinezza!”

