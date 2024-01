Brambati non ci sta: “Orsato? È uno scandalo che non arbitri Inter-Juve per il mancato rosso a Pjanic nel 2018”

Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio per parlare dell’arbitro del match tra Inter e Juventus in programma domenica sera.

Brambati sull’arbitro del Derby d’Italia

Queste le sue parole: “Ho letto oggi che è probabile che arbitrerà il Derby d’Italia Maresca. Sbaglio o il miglior arbitro italiano a detta di tutti è Orsato? Mi viene detto che non è gradito dall’Inter però, per la storia di Pjanic. Inter-Juve, la partita clou della giornata e dell’anno non la fai arbitrare al migliore che hai? Non arbitra per ragioni di opportunità? Per cosa, per un fatto accaduto anni fa? È uno scandalo. Io sarei per lo scambio di arbitri tra federazioni”.