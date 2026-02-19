Brann-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna l’Europa League con i Playoff. Oggi in campo anche Brann-Bologna. Il match al Brann Stadion di Bergen avrà fischio d’inizio alle ore 18:45 con fischietto affidato all’arbitro sloveno Obrenovic.

Brann-Bologna, probabili formazioni

Il Brann arriva alla gara col Bologna dopo una pausa di tre settimane, dopo l’ultima gare ufficiale. Infatti, il campionato norvegese è finito a fine novembre e alla squadra scandinava in questo periodo restano da giocare solo le coppe. Ragion per cui, la formazione di Bergen si è preparata alla sfida sotto il sole della Spagna.

Il Bologna arriva alla sfida di questa sera contro il Brann con una fase positiva alle spalle per quel che riguarda l’Europa League, competizione dove ha riscontrato minori difficoltà rispetto al campionato pur approdando agli spareggi. Gli emiliani affrontano la trasferta dopo la bella vittoria contro il Torino.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Alexandesson.

A disposizione: Klausen, Dragsnes, Eikrem, Gudmundsson, Remmem, Torsvik, N. Castro, Finne Hansen, Ingason, Laegreid, Sande, Thorsteinsson. Indisponibili: Magnusson. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pedersen

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heegm, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini. Odgaard, Rowe; astro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Joao Mario, Vitik, Moro, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez. Indisponibili: Lykogiannis. Squalificati: nessuno. Diffidati: Miranda

Dove vedere Brann-Bologna

Brann-Bologna gara valida per l’andata dei playoff di Europa League e in programma oggi alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia) e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now.