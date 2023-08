Brentford-Tottenham, le ultimissime sulle formazioni

Esordio in Premier per Vicario e Udogie

Tottenham ospite del Brentford nella prima giornata di Premier League. Orfani di Harry Kane, ceduto al Bayern Monaco, gli Spurs cominciano un nuovo corso. Postecoglou opta per il 4-3-3, per la partita d’esordio, composto dal portiere azzurro, Guglielmo Vicario; le vecchie conoscenze del calcio italiano, Romero e Udogie, ex Udinese, in difesa insieme a Emerson e Davies; Bissouma, Skipp e Maddison in mezzo al campo, dietro a Kulusevski, Richarlison e Son.

Le probabili formazioni:

Brentford (4-3-3): Flekken; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Janelt, Jensen, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade. All. Frank.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Emerson, Romero, Davies, Udogie; Bissouma, Skipp, Maddison; Kulusevski, Richarlison, Son. All. Postecoglou.