Brescia e Perugia in pole per il ripescaggio Mantova riammesso in C, Atalanta U23 e Casertana verso l’ammissione in Serie C

La FIGC ha reso note le graduatorie per i ripescaggi in B e C

La FIGC ha preso la decisione sui ripescaggi: Brescia e Perugia sono le prime in graduatoria per la Serie B, Mantova ufficialmente riammesso in C.

In ordine ci sono poi in Lega Pro Atalanta U-23, Casertana e Piacenza. “Una delibera perfettamente efficace non impugnabile: una conseguenza logica”. Le parole del presidente Gabriele Gravina sul Mantova, dopo aver annunciato la graduatoria in conferenza stampa.

Questo l’esito della riunione anticipata dal 28 luglio a oggi per decidere e stilare la graduatoria che riguarda riammissioni e ripescaggi in Serie B e C. Tra i cadetti avevano presentato domanda di riammissione, Brescia, Perugia, SPAL e Benevento.

La FIGC non ha deciso però quali squadre riammettere o ripescare, ma ha solo stabilito un’eventuale precedenza. Per l’esito finale di questa triste vicenda bisognerà però attendere la fine di Agosto dopo i giudizi di TAR e Consiglio di Stato