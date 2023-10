Le probabili formazioni di Brescia-Feralpisalò

Derby inedito questa sera tra Brescia e Feralpisalò, con i neo promossi che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Gastaldello opta per la coppia Moncini-Bianchi in attacco, mentre mister Vecchi conferma il trio d’attacco formato da Parigini, La Mantia e Felici.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Bjarnason; Moncini, Bianchi. All: Gastaldello.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Carraro, Fiordilino, Balestrero; Parigini, La Mantia, Felici. All: Vecchi.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Brescia-Feralpisalò, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:30 venerdì 6 ottobre 2023, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.