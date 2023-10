In un inizio di campionato in cui si sono concatenati alti e bassi, il Brighton vuole continuare a far parlare di sé in giro per l’Europa, ma questo pomeriggio alle 15 dovrà affrontare un test molto arduo contro il Liverpool, sopra di due posti in classifica, ma con un solo punto in più della squadra di De Zerbi, che viene da una sorprendente sconfitta per 6-1 contro l’altra sorpresa di questa Premier, l’Aston Villa.

Brighton-Liverpool, probabili formazioni

Brighton (4-2-3-1): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Hinshelwood, Gilmour; March, Welbeck, Mitoma; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

Brighton-Liverpool, dove vederla

Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport.