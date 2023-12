Sfida fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Brighton e Marsiglia. Ospiti, primi nel girone, hanno a disposizione due risultati su tre per centrare l’obiettivo; diversamente, gli inglesi sono obbligati a vincere per agguantare il primato nel girone.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Igor, Hinshelwood; Gross, Gilmour; Adingra, Pedro, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi.

MARSIGLIA (4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi; Sarr, Veretout, Ounahi, Harit; Ndiaye, Aubameyang. All. Gattuso.