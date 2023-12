Il Marsiglia di Gattuso sfida il Brighton di De Zerbi al Falmer Stadium, giovedì alle 21. In palio il primato del Gruppo B di UEFA Europa League e la qualificazione diretta agli ottavi, senza passare dai play off: squadre separate da un solo punto in classifica, francesi primi, a 11 punti, inglesi secondi, a 10. La gara d’andata, disputata il 5 ottobre, è terminata in parità, 2-2. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Igor, Hinshelwood; Gross, Gilmour; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi.

MARSIGLIA (4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi; Sarr, Veretout, Ounahi, Harit; Ndiaye, Aubameyang. All. Gattuso.