Brighton-Roma, De Rossi: “Passo in avanti della squadra. Baldanzi lo vedo sempre meglio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoria contro il Brighton, Daniele De Rossi, ha analizzato la gara in Inghilterra che permette ai giallorossi di volare ai quarti di finale.

Brighton-Roma, De Rossi: “Se mettiamo più lucidità ci divertiremo”

La squadra è promossa anche stasera.

“Sì, raggiungere la qualificazione bisogna far i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto il grosso del lavoro all’andata, oggi ci aspettava una partita seria. L’abbiamo fatto, è un passettino in avanti dal punto di vista della personalità. Con la palla potevamo fare di meglio, loro sono molto bravi con la palla e di conseguenza sono meno bravi con la palla e potevamo sfruttare meglio”.

La prova di Baldanzi?

“Lo vedo sempre meglio. Per lui era la prima partita in europa da dentro o fuori contro una squadra che ti fa toccare pochi palloni. Ha fatto un’ottima gara, si è impegnato tantissimo e sono contentissimo. Giorno dopo giorno è sempre di più un giocatore da Roma, un giocatore vero. Deve migliorare tanto e sottoporta deve essere più decisivo per le qualità che ha”.

Come è andata la gestione oggi?

“Gestione della palla potevamo far meglio, loro ti fanno toccare poco la palla però e per quello che quando ce l’avevamo dovevamo muoverci meglio. Siamo andati un po’ in affanno e abbiamo calciato troppo lungo. E quando calci lungo trovi la giornata come quelli dell’andata, dove in profondità fai male. Loro l’avevano preparata più attenti nell’uomo contro uomo. Ogni volta che uscivamo dalla loro pressione o calciavamo o tornavamo indietro. Una volta che esci devi avere quel secondo di pensiero che ti fa capire che loro dovevano correre dietro e potevamo gestire”.

La squadra anche dal punto di vista fisico sembra brillante, che livello siete?

“Ho trovato già in buone condizioni la squadra. In allenamento tutti vanno forte, è un discorso di professionalità e disponibilità. Se vai forte in allenamento le fai queste prestazioni. Dobbiamo fare un passettino in avanti con la palla, perché fisicamente ci siamo e se ci mettiamo più lucidità ci divertiremo. La qualità ce l’abbiamo tutti”.

I quarti di finale?

“Rispetto agli ultimi anni non è caduta nemmeno una squadra, sono le squadre che affronti andando avanti. Abbiamo incontrato squadre forti e avuto due turni difficili. Da una parte è entusiasmante, ti vai a scontrare contro giocatori e allenatori più forti in stadi molto belli, dall’altra parte una botta di fortuna non fa mai schifo. Dobbiamo giocare a viso aperto con tante squadre, se all’andata non avessimo fatto 4 gol oggi avremmo fatto una gara diversa. Come si dice in questi casi nessuno sarà contento di affrontare la Roma ai quarti, qualsiasi sarà il sorteggio non ci sarà da essere felici”.

Totti ha detto di tornare prima con te in panchina. Servirebbe uno come lui?

“Lo troveremo a Fiumicino stasera (ride, ndr). Dopo chiamo e sento che dice”.