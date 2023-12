Tottenham ospite del Brighton di De Zerbi al Falmer Stadium, giovedì alle 20.30. Andamento non esaltante quello dei padroni di casa, che hanno raccolto soltanto due punti nelle ultime tre gare, pareggiando nell’ultima uscita sul campo del Crystal Palace. Diversamente, gli Spurs arrivano alla gara forti delle tre vittorie consecutive, arrivate contro Newcastle, Everton e Nottingham Forest, e di una quarta posizione riconquistata. L’ultimo precedente, risalente ottobre 2022, è terminato 0-1 per gli ospiti, grazie alla rete di Kane. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Lallana; Joao Pedro. All. De Zerbi.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Dier, Davies, Emerson; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. All. Postecoglou.