Brighton-Tottenham, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Brighton e Tottenham è programmata per le 20:30 di giovedì 28 dicembre 2023, al Amex Stadium a Falmer, vicino a Brighton. Questa partita assume un’importanza significativa per entrambe le squadre. Il Tottenham, dopo una serie di tre vittorie consecutive, cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Brighton spera di migliorare il proprio rendimento dopo un periodo di risultati altalenanti.

Brighton-Tottenham, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Tottenham è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 2.40 su snai e 2.46 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.75 mentre una vittoria del Brighton (segno 1) si trova anche quota 2.71. Ecco la comparazione quote di Brighton e Tottenham dei bookmakers:

Snai : Brighton (1): 2.65 Pareggio (X): 3.75 Tottenham (2): 2.40

: Gol Gol : Brighton (1): 2.68 Pareggio (X): 3.75 Tottenham (2): 2.44

: Sportbet : Brighton (1): 2.71 Pareggio (X): 3.78 Tottenham (2): 2.46

Momento Brighton

Il Brighton, allenato da Roberto De Zerbi, ha mostrato una forma altalenante in questa stagione, in parte dovuta all’onere aggiuntivo della partecipazione all’Europa League. La squadra ha affrontato un gran numero di infortuni, con l’assenza di giocatori chiave come Kaoru Mitoma, che si prevede sarà fuori per circa sei settimane a causa di un problema alla caviglia. Altri giocatori importanti come Julio Enciso, Pervis Estupinan e Joel Veltman sono attesi di ritorno il mese prossimo, mentre Ansu Fati, Tariq Lamptey e Adam Webster rimangono indisponibili.

Momento Tottenham

Il Tottenham di Ange Postecoglou ha recentemente invertito il suo trend negativo, ottenendo tre vittorie consecutive dopo una serie di cinque partite senza vittorie. Tuttavia, la squadra sta affrontando problemi di infortuni con giocatori come Cristian Romero, che è stato sottoposto a scansione a seguito di un problema al tendine del ginocchio e dovrebbe essere fuori per circa quattro o cinque settimane. Destiny Udogie tornerà in squadra dopo una squalifica, mentre Yves Bissouma inizia una sospensione di quattro partite.

Statistiche e curiosità

Resilienza del Brighton: Questa stagione ha visto il Brighton rimontare in 13 occasioni, inclusi 3 degli ultimi 4 incontri (1 vittoria, 2 pareggi).

Record del Tottenham nel Boxing Day: I Lilywhites non hanno perso una partita nel Boxing Day dal 2003, con un record impressionante di 12 vittorie e 4 pareggi.

Consistenza Offensiva del Tottenham: Per la prima volta nella loro storia, il Tottenham ha segnato almeno un gol in ciascuna delle loro ultime 15 trasferte.

Contributo di Kulusevski: Dejan Kulusevski è diventato solo il quarto giocatore nella storia del Tottenham a registrare almeno 1 gol e 1 assist in 5 partite consecutive in trasferta.

Impatto di Heung-min Son: Con 15 gol e assist in questa stagione di Premier League, solo Haaland e Salah hanno numeri migliori di Son.

Dicembre di Richarlison: Nessuno ha segnato più gol di Richarlison (4) in Premier League nel mese di dicembre.

Brighton-Tottenham, analisi finale e consigli

Entrambe le squadre hanno dimostrato capacità di gioco di alto livello, ma anche vulnerabilità in alcune fasi della stagione. Il Tottenham sembra aver ritrovato la strada della vittoria, mentre il Brighton sta cercando di superare un periodo di forma incostante. Considerando gli infortuni chiave del Brighton e la recente serie di vittorie del Tottenham, i Lilywhites sembrano leggermente favoriti per la partita. Tuttavia, il Brighton ha dimostrato di poter offrire prestazioni solide, soprattutto in casa. Il pronostico potrebbe inclinarsi verso una vittoria del Tottenham, ma non bisogna sottovalutare la capacità del Brighton di sorprendere. Si può prevedere un match con gol da parte di entrambe le squadre.