Brozovic-Al Nassr, Marotta tuona: “Inter non obbligata a cederlo. Il problema è che..”

Inter, la trattativa per la cessione di Marcelo Brozovic è in alto mare

“Quando si tratta di un giocatore, subentrano tanti fattori, tra cui quello economico, che è il più importante. La situazione non è chiusa, non è definita. Come sempre, dico che a decidere il proprio futuro è proprio il calciatore, l’Inter non è obbligata a cederlo, ma deve valutare le opportunità di mercato. Il problema più grande credo sia il rapporto contrattuale tra il calciatore e la nuova società. Queste sono situazioni che, se troveranno definizione nell’arco di poco, noi proveremo ad aprire il discorso, altrimenti lo toglieremo dal mercato”.

Queste le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, dal Gran Gala di apertura del calciomercato a Rimini. L’uomo mercato nerazzurro ha detto la sua in merito alla trattativa, al momento in stallo, per il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al Nassr.