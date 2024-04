Bucchioni su Aquilani: “E’ un predestinato, è stato mandato a Pisa per farsi le ossa”

Il futuro di Alberto Aquilani è sempre più lontano, dopo le voci apparse nelle scorse settimane, anche Bucchioni si sbilancia.

Aquilani è arrivato a Pisa nel Luglio scorso nello scetticismo, e dopo un girone di andata opaco i nerazzurri hanno trovato il giusto cammino, ed ora a Bari sabato prossimo si giocano un posto nei Playoff. Il gioco proposto da Aquilani è fatto di ripartenze dal basso, tiki taka, ma anche improvvise verticalizzazioni con le ali pronte a scattare in avanti. Ed in effeti nella prima parte di stagione al Pisa sono mancati proprio gli esterni, una serie incredibile di infortuni ha privato ad Aquilani di Tramoni M., D’Alessandro ed Arena, ma ora che sono rientrati i nerazzurri hanno iniziato a macinare gioco.

IL PREDESTINATO

Bucchioni si è sbilanciato, e questa è la sua dichiarazione: “La scelta dell’allenatore sarà il prossimo snodo, ma come vi ho sempre scritto, quello che mi disse Joe Barone non credo cambierà: arriverà un allenatore che abbia grande attenzione ai giovani, li sappia valorizzare, proseguendo il lavoro di Italiano. Aquiliani è stato mandato a Pisa per farsi le ossa con i grandi, ma dai dirigenti viola è sempre stato considerato un predestinato. Faccio fatica a muovermi da questo nome anche se allenatori come Palladino o lo stesso Gilardino sono giovani di prospettiva”.