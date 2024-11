Buone notizie per Simone Inzaghi: Carlos Augusto torna in gruppo

Recupero importante in vista di sabato

In attesa di riaccogliere i ‘nazionali’, e sperare di ricevere buone notizie sul fronte Hakan Calhanoglu dalla Turchia , l’Inter ha ripreso questa mattina le sedute di allenamento in vista dell’importante match di sabato contro l’Hellas Verona e c’è un importante novità.

Carlos Augusto recuperato totalmente

Come riportato da ‘Sky Sport’ , il brasiliano è tornato regolarmente ad allenarsi gli ordini dello staff neroazzuro, ma non ancora di Simone Inzaghi: il tecnico interista infatti non era presente ad Appiano Gentile a causa di una sindrome influenzale.