Burnley-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Ottava giornata di Premier League: il Chelsea ospite del Burnley questo pomeriggio alle 16. I Blues hanno ritrovato la vittoria nell’ultima gara disputata contro il Fulham, con annessa buona notizia del primo gol con con la maglia del Chelsea di Mudryk, e hanno raggiunto quota 8 punti in classifica, all’undicesima posizione. Oggi, la formazione di Pochettino si ritroverà di fronte il Burnley, terzultimo in classifica, reduce dalla vittoria esterna contro il Luton Town. Nell’ultimo precedente disputato al Turf Moor, risalente a marzo 2022, i Blues si sono imposti con un netto 0-4 sui padroni di casa, con reti di James, Pulisic e doppietta di Havertz. La sfida tra Burley e Chelsea non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BURNLEY (4-3-3): Trafford; Roberts, Al-Dakhil, Beyer, Taylor; Berge, Cullen, Brownhill; Koleosho, Foster, Amdouni. All. Kompany.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Cucurella, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling. All. Pochettino.