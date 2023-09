Cabral salva la Salernitana | Punto d’oro per Sousa, bene Di Fra

Era una partita a rischio esonero per Sousa dopo il brutto inizio di stagione, ad eccezione del pareggio dell’Olimpico contro la Roma. La squadra granata gioca a lunghi tratti meglio del Frosinone, che però ha fatto intravedere grande calcio in queste ultime partite contro Sassuolo, Udinese e Atalanta.

Cabral pareggia i conti: è solo 1-1

Ed è proprio la squadra di Di Francesco a passare in vantaggio grazie a Simone Romagnoli, che al 12′ realizza la rete su assist di Marchizza. La squadra di Sousa non demorde però grazie alle intuizioni di Kastanos e Candreva nonostante l’assenza di un grande attaccante come Dia. Il primo tempo si chiude con la squadra ospite in vantaggio anche se Sousa motiva la squadra e al 52′ i granata pareggiano con Cabral. Tanti i cambi per le due squadre da Kvernadze, Baez e Garritano a Botheim e Bohinen. Finisce così con un pareggio la gara dell’Arechi che però sta stretto alla squadra di Sousa, che aveva bisogno di una vittoria.