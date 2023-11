Carlo Ancelotti fa fronte all’assenza di Vinicius, fuori per almeno due mesi, e lancia Joselu accanto a Rodrygo in attacco. In difesa, davanti a Lunin, dentro Rudiger e Alaba come centrali, sostenuti da Carvajal e Mendy sulle fasce. In mezzo al campo Valverde, Kross e Modric dietro a Jude Bellingham sulla trequarti.

Le probabili formazioni:

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Chust, J Hernandez, Pires; Sobrino, Escalante, Alcaraz, Alejo; Machis, Roger. All. Sergio González.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti.