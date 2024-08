Dybala verso la panchina, a Cagliari una Roma con Dovbyk ed El Shaarawy in attacco, questa la scelta di De Rossi. Out in attesa di novità dal mercato, Dybala ‘risparmiato‘ dal tecnico giallorosso.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Cagliari vs Roma

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All: Nicola.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All: De Rossi.