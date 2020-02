Cagliari- Roma, le probabili formazioni: Kalinic gioca

Cagliari-Roma: le probabili formazioni

A distanza di meno di 72 ore dal match contro l’Europa League la Roma torna in campo con la serie A contro il Cagliari domani alle 18.

I giallorossi, anche se stanchi, cercano continuità dopo la vittoria in casa contro il Lecce, il pareggio decisivo contro il Gent che li ha portati agli ottavi di finale di Europa League. Un momento di ripresa dopo un brutto inizio del 2020.

Se la Roma va in salita, il Caglairi da più di due mesi è in discesa.

La squadra di Maran non vince dal 2 dicembre 2019 ed è crollato dal quinto posto in classifica all’undicesimo posto.

Le probabili formazioni

CAGLIARI: confermerà il 4-3-2-1. Non potendo usufruire di Ceppitelli e Faragò, fuori per infortunio e di Nandez out per squalifica la cerchia si restringe.

In difesa Klavan e Piscante con Cacciatore e l’ex giallorosso Pellegrini sugli esterni. In mediana Rog,Cigari e Ionita, subito dopo Joao Pedro e Nainggolan (anche lui ex giocatore romanista) e in punta Simeone.

A disposizione:1 Rafael, 90 Olsen, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 3 Mattiello, 14 Birsa, 17 Oliva, 20 Pereiro, 26 Ragatzu, 9 Paloschi.

ROMA: Fonseca, molto probabilmente, adotterà il 4-2-3-1. Anche in questa partita non vedremo Lorenzo Pellegrini in campo, out per l’infortunio procurato durante Roma- Lecce, e Gianluca Mancini, squalificato. In rischio anche Veretout, possibile trauma contusivo. Il dirigente dovrà apportare delle modifiche al suo classico modulo.

Mancini sarà sostituito da Fazio, Peres partirà titolare al posto di Spinazzola. Opportunità anche per Under in sostituzione di Perez. Fonseca in conferenza stampa ha affermato di voler far giocare anche Kalinic in attacco..

Riassumendo: Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

A disposizione: 63 Fuzato, 45 Cardinali, 15 Cetin, 5 Jesus, 41 Ibanez, 18 Santon, 37 Spinazzola, 14 Villar, 31 Carles Perez, 9 Dzeko.