Cagliari – Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Nicola ritrova Piccoli dopo il turno di squalifica. Pavoletti va in panchina dopo la rete a Verona. Accanto all’attaccante ex Lecce e Atalanta c’è Luvumbo. Udinese senza Payero ed Ehizibue, fuori per squalifica. Attacco a Bravo e Davis.

Cagliari – Udinese, le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Gaetano, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo; Davis. All. Runjaić.