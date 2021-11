Calcio e Satira dopo la 12ª giornata: “Sarri chiede delle Mont Blanc per gli appunti, ma Lotito gli passa solo le Bic”

Succede che ad un certo punto della stagione i Presidenti inizino a fare dei bilanci per poter correre ai ripari nel mercato di gennaio, oppure confermare i loro interi staff. Certamente Giulini e Ferrero sono i più contenti, vista la classifica di entrambi; senza dubbio alcuno quello più felice è Andrea Agnelli, che chiede indietro i punti persi con Sassuolo, Empoli, Udinese e Verona, perchè è inaccetabile che la Roma sia avanti. A Torino si pensa ad una legge ad personam per risolvere la questione.

Atalanta

Gasperini: “Ringrazio Mazzarri per la fiducia ed i 3 punti; ormai tutti sanno che per festeggiare Gigi Riva bisogna passare per la Sardegna”.

Bologna

Mihajlovic: “Continua la nostra rincorsa alla Roma del Mou, ma il nostro vero obiettivo è la Coppa Rica del prossimo anno, una competizione che nascerà per far stancare ancora di più le squadre che arriveranno dal 10º posto in giù”.

Cagliari

Mazzarri: “Con me in panchina Giulini ha fatto un affare, perchè grazie al premio paracadute della serie B, potrà guadagnarci su”.

Empoli

Andreazzoli: “Vi prego non toglietemi tutti questi giocatori per i loro prossimi impegni con le rispettive nazionali, c’e il rischio che tornino sani ed in salute per il proseguio del campionato”.

Fiorentina

Italiano: “Senza Antonioni ed Edmundo è difficile reggere questa Juve; il bicchiere è mezzo pieno perchè abbiamo perso solo al 91′. A fine gara sono venute le forze dell’ordine perchè ho denunciato (a mia insaputa) l’intera squadra bianconera per furto con scasso”.

Genoa

Ballardini: “Shevchenko al mio posto? Bene adesso capirà anche lui che il nostro Presidente è convinto di avere una Lamborghini, mentre ha solo a disposizione una Dacia Sandero economica e lavoratrice”.

Verona

Tudor: “Sapevo di essere un bravo allenatore, ma quando sono arrivato in Veneto ho capito di essere più forte di Zaia nei sondaggi”.

Inter

S. Inzaghi: “Sono ultra felice perchè abbiamo pareggiato con i nostri cugini, e come nelle migliori famiglie, quando si divide in parti uguali, si è tutti più contenti. I rigori sono quelli che non hanno assegnato alla Roma, che per galanteria abbiamo utilizzato solo a metà”.

Juventus

Allegri: “Chiedo ufficialmente una legge fatta su misura per riavere i punti persi con le piccole, perchè noi siamo la Juve e voi non siete un tubo”.

Lazio

Sarri: “Sono mesi che chiedo a Lotito di comprarmi delle Mont Blanc per scrivere gli appunti, ma lui manda sempre le Bic a sfera, adesso mi sentirà a quattr’occhi”.

Milan

Pioli: “Grazie Lautaro, vuoi venire da noi già a gennaio” ?

Napoli

Spalletti: ” Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato, ha dato, scordiamoci il passato perchè siamo di Napoli paisà”.

Roma

Mourinho: “È adesso andate via, voglio restare solo, tra la malinconia ……; non chiesi mai chi eravate e perchè sceglieste me, me che fino a ieri credevate fossi un Re. Perdere la Roma quando si fa sera, quando tra i capelli un pò d’argento li colora, perdere la Roma e avere voglia di morire…..

Salernitana

Colantuono: “Se fosse vero quello che si dice, ma dubito, sarei l’Arlecchino servitore di 2 padroni, che in realtà sarebbe uno soltanto. Mi è piaciuta l’amicizia della Lazio perchè poteva farci 8 reti, invece si è fermata a 3, siamo una grande famiglia allargata”.

Sampdoria

D’Aversa: “Da quando ci sono io al Presidente Ferrero stanno uscendo i capelli castani per via delle grandi prestazioni della squadra, le quali lo lasciano sereno e rilassato per il proseguimento del campionato”.

Sassuolo

Dionisi: ” Continua il silenzio stampa per rispetto della vittoria sulla Juventus. Finirà dopo aver ottenuto 4 o 5 sconfitte consecutive”.

Spezia

T. Motta: “Sapevo che Juric fosse un amico, ma non fino a questo punto”.

Torino

Juric: ” Abbiamo sbagliato tutte le occasioni davanti alla porta dello Spezia (in realtà solo 1 tiro in porta fatto in 90′), e non riesco a capire se sia il caso di convocare Pulici e Graziani, oppure chiedere al Presidente un bomber come Aldo Serena, staremo a vedere e decideremo in base all’età dei soggetti in questione”.

Udinese

Gotti: “Dopo la sfuriata della scorsa settimana i giocatori hanno capito che in Friuli si vive e si mangia bene e che per i vari Messi, Neymar e Mbappè non c’e posto nella mia squadra”.

Venezia

Zanetti: “Il mio appello di sistemare il Mose ha funzionato e ringrazio il tecnico della Roma per aver lanciato Okereke, perchè lui è un grande scopritore di talenti. Ho proposto la cittadinanza onoraria per lo Special One”.