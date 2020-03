Calcio, per gli Europei 2020 rinvio all’estate del 2021

Calcio rinvio Europei 2020 2021 | Gli Europei di calcio previsti per questa estate slitta al 2021. E’ questa la decisione della Uefa emersa nell’incontro odierno con le federazioni. Una decisione dettata dall’aggravarsi dell’emergenza coronavirus e dalla necessità di dare alle federazioni più tempo per completare i campionati.

Le nuove date decise dalla UEFA

A confermare la decisione è la federazione norvegese che sul proprio sito ufficiale pubblica le date previste per la manifestazione del prossimo anno che si terrà dall’11 giugno al 11 luglio 2021. Il torneo si sarebbe dovuto svolgere quest’anno dal 12 giugno al 12 luglio in 12 paesi. Il rinvio del torneo continentale provocherà un ingolfamento dato che il campionato Europeo donne è in programma dal 7 luglio al 1 agosto in Inghilterra il prossimo anno. Ma la situazione viene comunque considerata gestibile dal massimo organo di governo del calcio europeo.

I campionati nazionali e le coppe

Nelle prossime ore è attesa la nota ufficiale corredata dalle dichiarazioni della UEFA Ceferin. Il rinvio dell’Europeo 2020 è definitivo, indipendentemente dallo sviluppo che l’emergenza coronavirus avrà in Europa nei prossimi mesi. Al torneo prenderanno parte le stesse 20 nazionali che hanno già raggiunto la fase finale, alle quali si aggiungeranno le quattro che usciranno dalle sfide degli spareggi che sono state posticipate. L’intenzione è di confermare il formato itinerante.Per quanto riguarda le competizioni europee, sembra ormai sempre più probabile che verrà utilizzata la formula delle Final Four purché la pandemia non imponga la sospensione totale della Champions League e dell’Europa League. A questo punto diventa di fatto ufficiale la possibilità di completare i vari campionati nazionali. L’ipotesi più accreditata è quelle di una ripianificazione dei calendari da maggio a luglio.