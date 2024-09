Altra brutta notizia per il mondo del calcio dopo quella di ieri del Dottor Alicicco. All’età di 59 anni è morto Totò Schillaci, ex calciatore, che si è spento questa mattina a Palermo dove era ricoverato all’ospedale civico con le condizioni che si erano aggravate negli ultimi giorni grazie ad un tumore al colon che non ha lasciato scampo all’ex calciatore.