Parla il presidente del CONI

Il presidente del CONI, Giovanni Malago’ ha rilasciato delle dichiarazioni sul tema della ripresa della Serie A ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Queste le sue parole: ” Ipotesi playoff? Sono due mesi che lo dico. Se non si riprende, serve un’alternativa. Dei 15 sport di squadra in Italia, è rimasto attivo solo il calcio, gli altri 14 si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Il calcio è un altro discorso. E adesso, anche se ci sono tutte le condizioni per ricominciare, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo. Io ho chiesto di fare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente”.

Sul Centro sportivo della Lazio

“Oggi il Centro sportivo di Formello è un centro all’avanguardia e va dato atto a Claudio Lotito, perché fino a pochi anni fa non era così. I presupposti di una grande società partono da lì”