Calcio, Serie A: termina 1-1 l’anticipo della 22esima giornata tra Bologna e Benevento. Dopo nemmeno un minuto gli emiliani passano in vantaggio con Sansone. Nella ripresa il Benevento pareggia grazie a un colpo di tacco di Viola.

BOLOGNA-BENEVENTO 1-1

1′ Sansone (BO), 60′ Viola (BE)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (81′ Schouten), Dominguez (53′ Poli); Skov Olsen (71′ Orsolini), Soriano, Sansone (71′ Vignato); Barrow. All. Mihajlovic

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia (81′ Caldirola), Glik, Barba (76′ Foulon); Viola, Schiattarella, Hetemaj (81′ Dabo); Iago Falque (70′ Insigne), Caprari (70′ Sau); Lapadula. All. F. Inzaghi

Pronti, via e gli uomini di Mihajlovic passano in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco. Musa Barrow parte in azione personale, mette a sedere Tuia e, dopo un tiro deviato da Glik, serve sul secondo palo Sansone, che segna a porta sguarnita. Gli ospiti reagiscono prontamente e al 15’ Viola recupera un buon pallone sulla trequarti e, entrato in area, incrocia ma Skorupski si allunga e respinge. Al 18’ Caprari punta l’avversario e dal limite lascia partire un destro potente che s’infrange sul palo. Nella ripresa, al minuto ‘59, la squadra di Filippo Inzaghi trova il pareggio: sul cross di Hetemaj, Skorupski esce in modo scomposto e il pallone arriva direttamente a Viola che di tacco la mette dentro a porta vuota. Prima del triplice fischio la partita s’infiamma ma nessuna della due squadre riesce concretamente a finalizzare le occasioni da goal.

Bologna – Benevento, le parole degli allenatori

Non è soddisfatto Sinisa Mihajlović e al termine della partita ha dichiarato: “Purtroppo continuiamo a prendere gol evitabili, una squadra che si vuole salvare può anche difendere il vantaggio senza necessariamente sbilanciarsi. Abbiamo avuto occasioni anche per raddoppiare e non sembrava potessimo subire il pareggio, ma il Benevento ha sfruttato una nostra disattenzione e nel finale ha provato anche a creare qualche difficoltà in più. Sono arrabbiato, non è un punto che mi soddisfa”.

Al termine della partita pareggiata per 1-1 dal suo Benevento contro il Bologna, Filippo Inzaghi si è detto rammaricato per l’occasione non sfruttata: “Un po’ di rammarico c’è, anche i cambi fatti erano per vincerla. Ci abbiamo sperato e credo che lo avremmo anche meritato ma giocavamo con una grande squadra. Usciamo comunque rinfrancati dalla gara e le parole del presidente in spogliatoio ai ragazzi mi hanno fatto molto piacere”.