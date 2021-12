Calciomercato Atalanta, dopo Boga altro colpo per l’attacco: Sartori scatenato

La programmazione è stata sempre la forza dell’Atalanta e anche questa volta il club di Percassi non vuole farsi trovare impreparato. Viste le prossime uscite di Lovato(che ha firmato con il Cagliari) e Miranchuk(conteso da Genoa e Verona), il ds Sartori sta lavorando per arrivare ad un nuovo colpo dopo quello di Boga, che arriverà all’Atalanta per 22 milioni di euro e che sarà ufficiale solamente nelle prossime ore, quando si metterà a disposizione di Gasperini.

LEGGI ANCHE:

L’Atalanta, che nelle prossime ore riscatterà Demiral, sta però cercando anche un nuovo centrale vista la partenza dell’ex centrale del Verona. Ma non è tutto perchè viste le probabili cessioni di Muriel, che tanto piace a Napoli ed Atalanta e di Piccoli, che potrebbe finire in prestito al Genoa per cercare continuità, potrebbe far pensare ad un nuovo attaccante visto che dopo Lammers, Gasperini non ha più trovato una punta all’altezza dei vari Zapata e Muriel.