Bologna, colpo a sorpresa per la difesa: in arrivo l’ex Genoa

Colpo a sorpresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, ormai ai dettagli la trattativa che porterà l’esperto difensore in Emilia.

Sono stati tantissimi i giocatori accostati in questi giorni al Bologna, tra i più importanti sicuramente Lyanco, N’Koulou e Bonifazi, a spuntarla però sembra essere una vecchia conoscenza del Genoa. Dalla Francia viene infatti dato per fatto il trasferimento di Adama Soumaoro, difensore del Lille, al Bologna. Il club emiliano era infatti alla ricerca di un centrale difensivo affidabile per accontentare il proprio tecnico.

Soumaoro non è alla prima esperienza nel campionato italiano, l’anno scorso venne acquistato dal Genoa per 6 mesi nei quali ben figurò prima del loockdown, al ritono in campo il giocatore perse posizioni nelle gerarchie difensive del Genoa. Un anno fa anche il Napoli sembrava molto vicino al giocatore nel caso fosse partito Koulibaly, il mancato riscatto da parte del Genoa e le ultime prestazioni stagionali hanno poi spinto il Napoli a cambiare i propri piani. Soumaoro arriva al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2 e i 3 milioni di euro dal Lille.