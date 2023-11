Intervistato dal “The Telegraph” durante il ritiro del Brasile, Gleison Bremer, difensore della Juventus, è tornato a parlare del club bianconero ma anche di un suo possibile sogno in futuro.

Calciomercato Juventus, Bremer: “Luiz e Kompany due modelli per me”

“Il rapporto con Mazzarri? Era come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità di giocare ed ero arrivato al momento in cui volevo andarmene, ma Mazzarri mi ha fatto un un discorso, facendomi capire che contava su di me e dicendomi di avere pazienza e di imparare gli aspetti tattici del calcio. Ero arrivato da un calcio dove la difesa giocava in modo diverso rispetto all’Italia, quindi mi ha detto di imparare il gioco e che ci sarebbe stato un momento in cui avrei avuto un’opportunità. Ed è andata esattamente così. Dopo un anno ho avuto la mia opportunità e non ho mai smesso di giocare. I tuoi modelli in Premier. Ho un paio di modelli in Inghilterra che giocavano come difensori centrali”. Queste le parole del brasiliano.

E poi ancora: “Ho visto David Luiz al Chelsea, un vincitore della Premier League e vincitore della Champions League. Ma anche Vincent Kompany in tutti gli anni in cui ha giocato al Manchester City. Mi piacciono la Liga e la Premier League, ma la Premier League è un campionato molto eccitante, guardo molte partite e sono molto divertenti. Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League ma in questo momento sono concentrato sulla Juventus e vincere trofei in bianconero, siamo una delle migliori squadre del mondo. Qual è l’origine del tuo nome? Andreas Brehme era un giocatore che piaceva molto a mio padre, lo ha visto giocare Brehme ai Mondiali in Italia e così mi ha chiamato come lui: ho ancora questo pensiero di lui che guardava sempre Brehme giocare con la Germania. In famiglia siamo tre fratelli, tutti con il nome di qualcuno di importante, venerato o ammirato”.