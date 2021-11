Calciomercato, Conte spaventa Inter e Milan: Paratici pronto a tutto

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico salentino ha sottoscritto infatti un contratto che lo lega agli Spurs fino a giugno 2023 allo stipendio ‘monstre’ di 17,5 milioni di euro annuali. Come primo compito l’allenatore già dell’Inter dovrà cercare di rivitalizzare l’intera rosa guidata fino a qualche giorno fa da Nuno Espirito Santo, in particolar modo quei giocatori più rappresentativi che non stanno rendendo al meglio come in Dombelè, Harry Kane e Dele Alli ed al suo fianco il direttore sportivo Fabio Paratici cercherá di accontentare l’ex allenatore dell’Italia in tutte le sue richieste riguardanti il mercato: in tal senso sono già avvisate le due squadre milanesi, infatti Antonio Conte nutre profonda stima nei confronti del suo ex difensore titolare Stefan De Vrij, l’olandese ha il contratto in scadenza con i nerazzurri a giugno 2023 ed il suo stipendio si aggira intorno ai 3,8 milioni stagionali: una cifra che potrebbe tranquillamente essere ritoccata verso l’alto dopo le stagioni positive che il difensore ex Lazio ha collezionato con la casacca dell’Inter e dalle dalle parti di Londra non avrebbero problemi ad aumentare sensibilmente l’ingaggio del ventinovenne nel caso si decidesse di puntare su di lui.

Allo stesso tempo ancora più appetitosa è la vicenda legata a Kessiè, l’ivoriano come si sa sembra non avere intenzione di rinnovare il contratto che lo lega al Milan e vorrebbe triplicare il suo attuale stipendio percepito in rossonero (di 2,2 milioni di euro all’anno); anche il classe ’96 sembrerebbe essere un giocatore molto gradito al neo allenatore del Tottenham che vedrebbe nelle sue caratteristiche la figura principale da inserire nella zona nevralgica del campo per i londinesi, che manco a dirlo anche in questo caso non avrebbero grossi problemi ad accontentare le richieste contrattuali del ‘presidente’.

Entrambi giocatori citati hanno condizioni contrattuali favorevoli per eventuali inserimenti del nuovo club di Antonio Conte, che nel giro di pochissimo tempo potrebbe beffare clamorosamente quindi sia il Milan che l’Inter.