Aurelio De Laurentiis apre la porta alla Superlega e fa il punto sul mercato del Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, tra i vari argomenti affrontati dal dinamico presidente, spiccano le dichiarazioni in merito alle situazioni contrattuali di Osimhen e Zielinski.

ADL: C’è una certa distanza

Mentre il rinnovo di Osimhen è in fase conclusiva, la situazione di Zielinski sembra sempre più complicata. Il centrocampista polacco, molto apprezzato e precedentemente oggetto di interesse anche da parte della Lazio di Sarri, vedrà scadere il suo contratto a giugno e l’accordo per il prolungamento tarda ad arrivare. De Laurentiis spiega: “Pur dichiarando la volontà di rimanere a Napoli per tutta la vita, tra il dire e il fare c’è una certa distanza. Essendo polacco, sembra che il sole e il mare non siano il suo massimo interesse. Forse è più abituato a certe nebbie”.”