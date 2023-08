Calciomercato Fiorentina, niente Bournemouth per Castrovilli: il motivo

Calciomercato Fiorentina, Castrovilli non supera le visite mediche con il Bournemouth

Salta il trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. Il centrocampista pugliese non ha superato le visite mediche con il club inglese per problemi alle condizioni del ginocchio operato lo scorso 22 aprile. Non c’è pace per il calciatore, reduce da una stagione che lo ha visto fuori per diverso tempo per guai fisici. Castrovilli, dunque, resterà alla Fiorentina, squadra con cui ha un contratto fino al giugno 2024, ma ogni scenario di mercato resta aperto.

Castrovilli, ecco il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’affare saltato: “Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia nella giornata odierna , poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei. Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica”.