Calciomercato, il Milan annuncia il ritorno di Gabbia: “Bentornato Matteo” | Il difensore è carico

Era nell’aria vista l’impossibilità di arrivare ad un grande nome per la difesa, Matteo Gabbia torna al Milan. Come comunicato dalla società rossonera, il club di Via Turati ha annunciato il ritorno del difensore ex Villareal: “AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Villarreal. Il calciatore sarà da oggi riaggregato alla prima squadra; bentornato Matteo”.

Calciomercato Milan, Gabbia: “E’ il mio sogno giocare qui”

E poi ancora: “Sono molto contento, sono pronto e carico – ha detto lo stesso Gabbia nella giornata di ieri -. Speriamo siano sei mesi belli per me e per la squadra. Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mio sogno è sempre stato giocare al Milan, in Spagna stavo bene ma s’è sono contento che la società abbia pensato a me per ovviare al problema dei tanti infortuni. Pioli mi ha chiesto se stessi bene, le mie condizioni, se ero allenato. Col mister ho sempre avuto un bel rapporto, è stato un piacere risentirlo. L’obiettivo è far felici i tifosi il più possibile. Ibra dirigente? Non l’ho sentito, ma lui è un personaggio importante, una storia incredibile, sarà affascinante vederlo anche nelle vesti di dirigente”.