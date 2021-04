Calciomercato Inter

Dalla Spagna arrivano buone notizie per il mercato dell’Inter. Sembra che il rapporto tra Aïssa Mandi (29 anni) e Real Betis con contratto in scadenza il prossimo mese di giugno, abbiano problemi sul rinnovo. Secondo le indiscrezioni riportate da Estadio Deportivo, il giocatore, che ha avuto numerose richieste, ha già deciso.

Calciomercato Inter, Aissa Mandi a giugno

Il difensore algerino, che lascerà la sua squadra andalusa il 30 giugno, data in cui scadrà il suo attuale contratto, non ha intenzione di rinnovare, ma vuole cambiare totalmente il suo futuro. L’Inter si è mostrato interessato e il giocatore non vuole perdere l’opportunità. Nonostante i verdebianchi continuino a fare tutto il possibile per rinnovarlo, il difensore centrale ha finito per optare per l’offerta che gli ha fatto la dirigenza nerazzurra. L’Inter gli garantisce uno stipendio di oltre 2 milioni di euro all’anno.