Calciomercato Inter, caccia al sostituto di Lautaro Martinez

Calciomercato Inter Lautaro Martinez | Antonio Conte vuole sempre più un Inter da Premier League: questo processo è iniziato ad agosto con gli arrivi di Lukaku e Sanchez dal Manchester United. Poi è continuato a gennaio con Young sempre dallo United, Eriksen dal Tottenham e Moses dal Chelsea. Ma anche il mercato estivo sarà sulla falsa riga di quello precedente. Ecco come

Mercato Inter, Conte pesca in Premier League

A rimpolpare la difesa neroazzurra al posto di Godin, dato come sicuro partente, potrebbe arrivare Vertonghen a parametro 0 dal Tottenham. Ma i veri colpi arriveranno in attacco. Con Aubameyang dell’Arsenal in pole position in caso di partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona. Piace tanto anche Martial e nella lista di Conte e Marotta c’è anche Giroud del Chelsea che ha dato il suo assenso e che arriverà come Vertonghen a parametro zero. Occhi sul campionato inglese anche per quello che riguarda la fascia sinistra del 3-5-2 contiano con l’italo-brasiliano Emerson Palmieri con e Marcos Alonso del Chelsea seguiti da circa da un anno dallo staff della Società di Steven Zhang. Un mercato, accorto dati i danni dell’emergenza coronavirus, ma che non dovrebbe minimamente scalfire il potenziale della squadra di Antonio Conte.