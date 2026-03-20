Il calciomercato Inter inizia ad intensificare il lavoro e a dare un’accelerata al mercato in entrata. Nelle ultime ore spunta un nuovo interesse per la società milanese. Ausilio starebbe trattando più di un giocatore della Premier League. Oltre all’interesse per Vicario, che andrebbe a sostituire Yann Sommer, i nerazzurri lavorano per Andrey Santos.

Calciomercato Inter, Andrey Santos il nuovo obiettivo

Il centrocampista brasiliano resta molto apprezzato dal management di Viale della Liberazione, con la speranza che, a distanza di un anno, possano esserci condizioni più favorevoli per affondare il colpo definitivamente.

Andrey Santos, con il suo buon rendimento degli ultimi tempi, ha inciso anche sul prezzo, che oggi risulta essere decisamente alto per il brasiliano. La valutazione è intorno ai 40 milioni e, in caso, bisognerebbe lavorare su un prestito, formula non gradita ai Blues. Per l’Inter non è la prima volta, Andrey Santos è stato al centro dell’interesse dei nerazzurri già nel mercato della scorsa estate. I nerazzurri ci riproveranno con il Chelsea, cercando una soluzione mirata per soddisfare le proprie esigenze.