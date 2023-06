Calciomercato Inter, Ausilio tratta l’attaccante di Sarri | Altro derby dopo Thuram

Aspettando di capire come finirà la trattativa legata a Frattesi, Inter e Milan continuano a duellare sul mercato. Da tempo il club rossonero ha allacciato i rapporti con Luka Romero, attaccante classe 2004 che tra poco meno di una settimana lascerà la Lazio.

Calciomercato Inter, nuovo sgarbo al Milan?

Non c’è solo il Milan però sull’argentino però perché nelle ultime ore il ds Piero Ausilio ha incontrato l’agente del calciatore e secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ora i nerazzurri potrebbero prendere un altro attaccante a parametro zero dopo Thuram.

“Dopo aver messo le mani sullo svincolato Marcus Thuram (gli avvocati stanno stilando i contratti, da lunedì in poi ogni momento è buono per visite mediche e firme) e senza aver abbandonato l’idea di trattenere Romelu Lukaku, l’Inter non ha intenzione di fermarsi sul mercato e ha chiesto informazioni su un altro parametro zero, l’attaccante ex Lazio Romero”.

“Il contatto per l’argentino classe 2004 c’è stato la scorsa settimana, durante il blitz del d.s. Ausilio a Londra: il dirigente nerazzurro ha incontrato Fali Ramadani, agente di Koulibaly e anche del talento che è stato tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale Under 20. I due hanno parlato di Romero che, dopo il mancato rinnovo con il club biancoceleste, è stato sondato da diverse formazioni, tra le quali anche il Milan. Per l’Inter, che con Thuram ha (per ora) sistemato l’attacco dopo il mancato rinnovo di Dzeko, è un’opportunità che sarà valutata nei prossimi giorni. Il fatto che potrebbe arrivare a parametro zero intriga ma adesso il mirino nerazzurro è soprattutto su Big Rom e Frattesi”, sottolinea la Gazzetta.it.