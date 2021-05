Calciomercato Inter, il Bayern chiama Hakimi?

L’Inter è stata una grade vetrina per alcuni giocatori, sono tanti i club europei ad aver puntato l’obiettivo sui giocatori nerazzurri. Non solo Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, anche altri giocatori sono stati osservati. Secondo le indiscrezioni riportate su numerosi giornali, l’ultimo ad essere tentato è stato Achraf Hakimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, parla l’agente di Hakimi

A parlare dell’attuale situazione di Hakimi è il suo agente. Dopo le voci dei giorni scorsi, Alejandro Camano precisa, parlando ai microfoni di “Goal“, la situazione di Achraf Hakimi: “Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all’Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?” Queste le parole dell’agente e parole dell’agente che ha chiarito la posizione del 22enne di origini marocchine che fa da terzino destro nella formazione di Antonio Conte.

Achraf Hakimi è arrivato a Milano l’anno scorso, dopo l’addio al Borussia Dortmund con il quale aveva un contratto biennale in prestito dal Real Madrid. Lo scorso 2 luglio è passato ufficialmente in nerazzurro a titolo definitivo, per 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus.