Piccola fase di stallo per il passaggio di Tajon Buchanan all’Inter. Gianluca Di Marzio ha svelato altri dettagli per la trattativa dell’esterno in nerazzurro, che però non sembra essere in pericolo.

Calciomercato Inter, pronto il rilancio per Buchanan?

“Il Bruges valuta infatti il cartellino di Buchanan 10 milioni di euro, mentre i nerazzurri hanno presentato una prima offerta da 6 milioni di euro. Distanza tra le parti, ma comunque si continua a trattare”. Queste le parole del noto esperto di mercato.