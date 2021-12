Calciomercato Inter, c’è l’accordo con l’attaccante: i dettagli

La notizia di mercato è di grande risonanza mediatica, quella che vedrebbe il ritorno di Alexis Sanchez al Barcellona; secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ infatti, l’attaccante cileno e la dirigenza blaugrana avrebbero trovato l’accordo per il ritorno del ‘nino maravilla’ in Spagna, in una trattativa che non comprende solo l’Inter ma anche il Siviglia.

L’ attuale proprietaria del cartellino di Luuk De Jong, darebbe il benestare all’attaccante olandese classe ’91 in prestito dal club andaluso a quello catalano, di percorrere il tragitto inverso andando a completare il reparto offensivo nerazzurro di fatto sostituendo il partente Sanchez.

L’affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito, l’attuale bomber nerazzurro farà spazio all’ex punta del PSV Eindhoven che appena due stagioni fa siglò la doppietta che permise al Siviglia di battere l’Inter di Antonio Conte nella finale di Europa League che si concluse sul 3 a 2 per gli spagnoli.

L’unico punto interrogativo riguarderebbe la volontà del neo allenatore dei catalani Xavi, che comunque avallerebbe il ritorno dell’ex attaccante del Manchester United in blaugrana ma a patto che tale operazione non implichi una frenata per un’altra trattativa, quella legata a Ferran Torres del Manchester City, che il tecnico del Barca vorrebbe avere a disposizione già da gennaio.