L’Inter è in pole position per l’acquisto di Tiago Djalò, difensore del Lille, in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore è stato fuori per un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro e i nerazzurri mirano a firmarlo a parametro zero. Tuttavia, Atletico Madrid e Juventus stanno cercando di anticipare i meneghini, proponendo accordo a gennaio e offrendo una somma inferiore al Lille.

Calciomercato Inter, derby d’Italia per il difensore

La Juventus, in particolare, cerca un rinforzo a basso costo per la difesa a gennaio e desidera evitare che Djalò vada a zero all’Inter. Anche l’Atletico Madrid è interessato al giocatore per migliorare la propria difesa. Il Lille, consapevole della situazione contrattuale, potrebbe accettare offerte inferiori (circa 4-5 milioni di euro) pur di guadagnare qualcosa prima della scadenza del contratto. Il club francese non sembra intenzionato a voler reintegrare Djalò nella squadra, e attualmente gli preferisce giocatori più giovani come Yoro (2005) e Alexsandro (1999).