Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, in occasione del Galà del Calcio tenutosi ieri sera, ha parlato delle trattative di gennaio e delle opportunità che i nerazzurri avrebbero in tale occasione. Da quanto riportato da calciomercato.com Ausilio avrebbe fatto i nomi di Taremi e di Djalò; due opzioni per l’Inter per la stagione estiva ed entrambe a parametro zero.

Inter | Ausilio sulle opportunità

In merito al mercato di cui si parlava ieri sera, Ausilio avrebbe detto: “Opportunità fa rima in casa Inter con sostenibilità, perciò qualsiasi possibile colpo in entrata dovrà o essere pareggiato da una possibile uscita. Sono due gli obiettivi principali che si potrebbero anticipare“.

Il dirigente dell’Inter ha poi concluso: “Per ognuno di essi potrebbe essere previsto un movimento in uscita ulteriore rispetto a quello già preannunciato di Agoumé“.