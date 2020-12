Dalla Spagna, l’Inter beffa la Juventus: operazione possibile già a gennaio

I nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista duttile e che abbia delle importanti qualità tecniche. Il primo nome in cima alla lista è quello di De Paul

Rodrigo De Paul non è un obiettivo di mercato nuovo per l’Inter. Nelle scorse sessioni di mercato il calciatore dell’Udinese è stato spesso accostato ai nerazzurri ma poi si è sempre concluso con un nulla di fatto. Nell’ultimo periodo la Juventus sembrava essere la principale indiziata ma secondo quanto riportato da Todofichajes l’Inter avrebbe superato la concorrenza bianconera. Per il portale spagnolo De Paul è il centrocampista giusto per Antonio Conte, un rinforzo che permetterebbe di aumentare il tasso di qualità tecnica ma offrirebbe anche tanta corsa e quantità. Per questo motivo Marotta e Ausilio sono a lavoro per accelerare i tempi. Difficile acquistarlo a titolo definitivo a gennaio, i nerazzurri optano per un prestito immediato con un’opzione di riscatto fissato sui €35M.