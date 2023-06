Calciomercato Inter, domani giorno decisivo per Frattesi | Ausilio intanto insiste per Lukaku

Aspettando di capire come si evolveranno le situazioni legate a Onana e Brozovic, in casa Inter si continua a pensare ai possibili movimenti in entrata, da Frattesi a Lukaku, che spinge per il rientro a Milano.

Calciomercato Inter, da Lukaku a Frattesi | Tutti i movimenti

Per quanto riguarda il belga secondo quanto riportato da Di Marzio, la strategia ormai chiara, ovvero quella di offrire ai Blues un prestito con obbligo di riscatto con pagamento dilazionato e a determinate condizioni. Venerdì invece è il giorno di Frattesi, anche se la trattativa appare bloccata vista la mancata cessione di Brozovic. Sul calciatore c’è sempre l’interesse di Roma e Milan, che però non sono intenzionati a offrire più di 35 milioni di euro.