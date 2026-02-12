Il calciomercato italiano vede la Juve e l’Inter duellare per un altro giocatore. Dopo la notizia delle due squadre interessate a Vicario, nelle ultime ore i nerazzurri si mettono in corsa anche per Celik della Roma. Il giocatore era già seguito da tempo dalla Juve. La Roma ha avuto il benservito dal turco: Celik ha detto no a una proposta di rinnovo triennale da 2,8 milioni a stagione da parte della Roma.

Calciomercato, Celik ha rifiutato il rinnovo: Juve e Inter sul turco

Il derby d’Italia si sposta anche sul mercato, Celik diventa obiettivo di Juve e Inter. Se l’interesse juventino per l’esterno turco, in scadenza il 30 giugno con la Roma, non è nuovo, che l’Inter si sta interessando alla situazione del turco, lo è. A Viale della Liberazione pensano al futuro e, in vista della scadenza si Darmian, che non verrà rinnovato, si deve trovare un sostituto. Oltre a Darmian in scadenza, ci sarebbe da valutare anche la situazione legata a Dumfries. La clausola da 25 milioni di euro valida fino a luglio potrebbe spingere le squadre di Premier League a provarci con l’olandese.

Considerando i validi motivi appena elencati, i nerazzurri si stanno guardando attorno per un rinforzo sulla fascia destra. Un parametro zero potrebbe avere ancora più interesse. Che Celik ha rifiutato il rinnovo con i giallorossi ha spinto i nerazzurri a puntare il turco come prossimo obiettivo di mercato.