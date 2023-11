Juventus–Inter tornano a sfidarsi non solo in serie A visto che le due squadre hanno bisogno di diversi rinforzi sul mercato. I due club sono alla ricerca sia di un centrocampista che di un difensore e che porta ai nomi di Zielinski che Djalò, che ha il contratto in scadenza e che potrebbe arrivare a parametro zero. “Juve e Inter promettono scintille pure sul mercato, dove hanno già individuato almeno due obiettivi comuni per la prossima estate. Il primo è Piotr Zielinski, che a meno di sorprese (le trattative per il rinnovo si sono arenate dopo l’iniziale ottimismo di entrambe le parti) si libererà dal Napoli a parametro zero a luglio. Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016”, scrive La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter, tutto su Zielinski e Djalò

“Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio al Napoli dell’attuale d.t. della Juve, che ora spera di portarselo a Torino nel 2024. Zielinski, però, è anche nelle mire dell’Inter e Beppe Marotta ha già sondato con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, la possibilità di un trasferimento a Milano con una proposta di ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe essere pareggiata o addirittura migliorata dai bianconeri, soprattutto non dovesse restare Rabiot”.

“Un braccio di ferro analogo si prospetta per Tiago Djaló, difensore del Lilla in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Anche sul portoghese si sono mosse sia la Juve che l’Inter, ma con i nerazzurri attualmente in pole. Per quanto il centrale ex Milan, attualmente ai box dopo l’operazione al crociato del ginocchio destro lesionato a marzo, sia in cima alla lista dei desideri di Giuntoli per rinforzare la difesa. Gli uomini di Marotta si sono già portati avanti e non sono lontani dall’arrivare a dama”, aggiunge la “Rosea”.