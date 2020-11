Calciomercato Inter, Eriksen infuriato: le ultime notizie

Situazione in netto peggioramento quella tra il tecnico Antonio Conte e Sebastian Eriksen, anche contro il Sassuolo solo 5 minuti finali per il danese.

È un’Inter in festa per la vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno dato una prova di forza dopo il polverone degli scorsi giorni e la voce secondo cui i giocatori fossero contro il proprio tecnico. L’Inter ha vinto e convinto in quella che per molti è stata la miglior gara della stagione dei nerazzurri. Tra le tante note positive della serata però, molte persone hanno notato gli ormai soliti 5 minuti finali riservati ad Eriksen dal proprio allenatore a partita ormai chiusa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe ormai perso la pazienza e sarebbe vicino a chiedere la cessione al club nerazzurro. Il mercato di gennaio è ormai vicino e gli estimatori non mancano per il trequartista danese, il giocatore infatti starebbe solamente attendendo la prossima sessione di mercato per chiudere il proprio rapporto con i nerazzurri nel modo più professionale possibile.