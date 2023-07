Calciomercato Inter, Frattesi in salita? Marotta tenta la pista Udinese

Inter, permane lo stallo di mercato in casa nerazzurra. Con Marcelo Brozovic sospeso sulla via dell’Arabia e un Frattesi ancora troppo caro, Beppe Marotta cerca una terza via di mercato.

Inter, sondaggio per Samardzic

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, l’ad dell’Inter avrebbe effettuato un primo approccio per Lazar Samardzic. Il mediano dell’Udinese rappresenta l’alternativa più economica, ma anche in questo caso gli ostacoli non mancano. Il primo di questo e’ rappresentato dalla concorrenza, visto che su di lui sono forti anche Napoli e Milan. La seconda montagna da scalare, inoltre, e’ il prezzo stabilito dall’Udinese. I friulani, infatti, valutano il ragazzo almeno 20 milioni di euro.