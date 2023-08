Calciomercato Inter, giorni decisivi per rinforzare il reparto difensivo

Giorno decisivo per Benjamin Pavard. Entro le ore 15 di oggi, il Bayern Monaco dovrà fornire una risposta definitiva. Questo rappresenta un tentativo estremo di mettere pressione alla società tedesca e al suo allenatore, Thomas Tuchel. Nella sede di Viale della Liberazione serpeggia molto ottimismo, soprattutto per lo ‘sciopero’ messo in atto da Pavard, che non si è allenato con il suo club né mercoledì, né venerdì e né sabato.

Calciomercato Inter, Pavard diventerà nerazzuro

L’Inter è pronta da tempo ad accogliere l’ex Campione del Mondo, avendo raggiunto un accordo economico con il Bayern di 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Nel frattempo, il Bayern sta completando un accordo per Trevoh Chalobah. Come alternativa, i nerazzurri stanno valutando la possibilità di Perr Schuurs, molto apprezzato a Milano. Il Torino potrebbe cederlo, avendo accelerato per l’acquisizione di Isak Hien dall’Hellas Verona.