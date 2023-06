Calciomercato Inter, gli arabi non mollano Lukaku: offerta monstre per il belga

L’Inter rivuole Lukaku ma difficilmente accetterà di partecipare a un’asta. Nelle ultime ore si è parlato di un’interesse dei cugini del Milan per l’attaccante ma il vero ostacolo non sono loro. Bensì i protagonisti di questa sessione di calciomercato: i club arabi. In particolar modo l’Al-Hilal vorrebbe il belga per rinforzare il reparto avanzato. Il club saudita ha appena acquistato Koulibaly dal Chelsea, stesso club che detiene attualmente il cartellino di Lukaku.

La posizione dell’Inter

Big Rom ha ricevuto un’offerta di contratto più che allettante da 30 milioni di euro a stagione. Per il momento il belga ha già rifiutato la proposta. Con il Milan in pressing per acquistarlo, le cose si complicano. I nerazzurri lo vogliono solamente in prestito, formula che non piace ai Blues.